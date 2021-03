Interlopul Paul Ștefan a avut un plan extrem de bine pus la punct pentru a reuși sa obțina reducerea pedepsei in dosarul in care este acuzat de grup infracțional organizat, trafic de cocaina și camatarie prin acel denunț regizat. Pentru a avea succes a apelat la Ioan Tauciuc din Orțișoara și la Dacian Truica, din […] Articolul Interlopul Paul Ștefan, ”tatal orașului”, despre planul cu mitraliera care trebuia sa-i reduca pedepsa: ”Gata, am dat cateva mii” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .