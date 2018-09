Stiri pe aceeasi tema

- Noi dezvaluiri, scrie Prosport, in cazul celor doi baschetbalisti americani injunghiati in noaptea de sambata spre duminica la o terasa din Braila. Conflictul ar fi pornit, se pare, dupa ce Darrel Bowie si Joseph McClain ar fi intrat in vorba cu iubitele a doi interlopi din oras. Mai mult, cei doi americani…

- Baschetbaliștii americani Darrell Bowie (25 de ani) și Joseph McClain (24 de ani), legitimați la ACS Cuza Sport Braila, au fost injunghiați sambata noapte la o terasa din oraș. Mircea Totolici, managerul clubului ACS Cuza Sport Braila, marturisește ca Poliția ar fi depistat deja autorul atacului. "Pe…

- Interlopul brailean Daniel Gabriel Husein, cunoscut ca “Dasaev”, este unul dintre principalii suspecți ai atacului in care doi baschetbalisti americani au fost injunghiați pe terasa “Music Pub” din Gradina Mare, potrivit informațiilor obținute de site-ul debraila.ro. Surse judiciare au precizat ca ...

- Ambasada Statele Unite la Bucuresti a transmis ca a luat cunostinta de cazul celor doi baschetbalisti americani injunghiati pe o terasa din Braila si ca urmareste „indeaproape” incidentul.Baschetbalistii americani Darrel Bowie si Joseph McClain, de la ACS Cuza Sport Braila, au fost injunghiati,…

