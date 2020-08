Stiri pe aceeasi tema

- Deși toata lumea știe ca lumea modei e plina de rivalitați, Lizeta Haralambie, unul dintre cei mai buni avocați din Romania, și una dintre cele mai fashioniste femei de la noi, a reușit imposibilul. I-a adus in același loc pe Catalin Botezatu, Dana Budeanu, Clara Rotescu, dar și multe alte nume mari…

- Acuzat de procurorii DIICOT ca se afla in spatele unei rețele de falsificatori de permise de conducere, celebrul urmarit internațional Romeo Ursu, zis Boenica, ar fi avut, in cei 12 ani de exil, mai multe afaceri care i-au permis sa traiasca in lux.

- Divorțata dupa un scandal presarat cu acuzații grave, fosta nevasta a lui Samuel Le Torrielec, alias chef Sam, a facut un gest neașteptat, care ar putea fi considerat o sfidare la adresa judecatorilor.

- Roxen, artista care trebuia sa reprezinte Romania in 2020 la Eurovison, a fost batuta cu bestialitate de iubitul ei. Aceasta a facut plangere la politie, iar tanara a obtinut un ordin de protecție impotriva iubitului ei.

- Razboiul dintre Cuzin Toma, actorul care interpreteaza personajul „Firicel” din serialul „Las Fierbinți”, și Centrul Roman pentru Administrarea Dreptului Artistilor Interpreti CREDIDAM a luat o turnura neașteptata.

- Etichetat drept unul dintre cei mai sadici criminali din Romania, Marius Csampar, care a fost eliberat recent din pușcarie, pentru buna purtare, s-a apucat sa faca bani așa cum se pricepe mai bine.

- In numeroase judete din Romania, sute de mii de cetateni au protestat de a lungul mai multor zile, in contextul OUG 13. Decizia judecatorilor nu este definitiva.Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei s a pronuntat in dosarul in care un fost primar din judetul Constanta solicita anularea Ordonantei…

- Eliberat in urma cu numai cateva zile, pentru buna purtare, dupa ce, inițial, primise o pedeapsa de 99 de ani de inchisoare, criminalul Marius Csampar, care a ucis șase oameni, dintre care pe unul l-a și decapitat, a reușit sa șocheze din nou.