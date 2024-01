Stiri pe aceeasi tema

- O vedeta a decis sa renunțe la televiziune, dupa ani buni in care a activat in acest domeniu. S-a bucurat de mare celebritate și a devenit foarte indragita, dar a ales sa se retraga. Motivul a fost unul bine intemeiat: banii. Cu ce se ocupa acum, dupa ce a plecat de la Kanal D. Demisie […] The post…

- Pe portalul instanței de judecata, apare un dosar penal in care numele interpretei de muzica populara, Vladuța Lupau, este implicat. Artista a avut calitatea de: „intimat” in acest dosar, iar obiectul acestuia este: „confirmare renuntare urmarire penala (art. 318 alin. 12 NCPP)”. Avocatul artstei ne-a…

- Lipsa locurilor de parcare este o problema delicata in Cluj-Napoca care creeaza o serie de conflicte. Oamenii au inceput sa-și reclame vecinii care iși subinchiriaza locul de parcare contra cost la Primarie. Un clujean chiar este revoltat ca un vecin care a inchiriat de la altcineva locul sau de parcare…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a cerut marți presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa comunice procentul alocat anul trecut de Guvern instantelor din totalul sumelor necesare pentru plata restanțelor salariale și a ținut cont la alocarea banilor.

- Marina Regala a Marii Britanii duce o lipsa atat de mare de marinari incat se pare ca trebuie sa dezafecteze doua fregate din clasa Tip 23 pentru a-si dota noua clasa de fregate, anunta www.monitorulapararii, care citeaza The Drive.Daca acest lucru se va intampla, flota actuala de 11 fregata Tip…

- Vanzare celui mai apreciat jucator de la Poli Iași, extrema Luis Phelipe (23 de ani), la FCSB, in schimbul a 200.000 de euro, a tulburat serios apele in Copou. Suporterii ieșeni au protestat vehement și au solicitat demisii la varful clubului, precum și boicotarea prezenței la disputa cu gruparea lui…

- Zodia nefericita a lunii decembrie 2023 este reprezentata de nativul Sagetator. Acesta se va confrunta cu mai multe probleme pe plan personal și profesional. Cele mai multe probleme vor aparea din cauza banilor. Este o luna care se anunța a fi dificila pentru zodiile care nu și-au alcatuit un buget…

- Tzanca Uraganu se afla in centrul celui mai nou scandal din showbizul-ul romanesc, dupa ce a avut o reacție nervoasa fața de unul dintre membrii orchestrei sale. Artistul l-a dat afara din formație pe violonistul sau, fix in timpul recitalului. Manelistul face declarații exclusive cu privire la cele…