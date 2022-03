Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Bistrița in Alb cu Negru de la Bistrițeanul Live, primarul și vicepreședintele PNL Sorin Hognogi a precizat ca in contextul noii alianțe cu PSD, liberalilor le-a fost mai bine in aceasta perioada sa taca. Cu toate acestea, conducerea PNL BN se va intalni cu presa… pana in primavara. Primarul…

- La mai bine de o saptamâna de la petrecerea petrecerea privata de la Attico, unde administrația și paza au încuiat localul cu tot cu oaspeți și au refuzat sa coopereze cu oamenii legii, autoritațile municipale anunța ca pâna în prezent au fost identificați 135 de petrecareți,…

- Deputatul PAS Radu Marian a comentat cazul ieșit din comun, care a avut loc la un local din Chișinau, unde mai mulți procurori, judecatori și angajați ai CNA s-ar fi adunat la o petrecere, in plina pandemie, iar ulterior, dupa venirea poliției, din petrecareți s-au transformat in ostatici ai administrației…

- Consiliul Concurenței s-a apucat de capul celor de la Transautogaz, dupa ce prețul la gaz metan a explodat in weekend. Despre a anunțat șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, care a venit cu un scurt comentariu la subiect.

- Pana acum Laurențiu Reghecampf era extrem de discret in ceea ce privește relația lui cu Corina Caciuc. Antrenorul de la Universitatea Craiova a postat pe Instagram o fotografie cu ecografia bebelușului, iar Anamaria Prodan a reacționat imediat.Peste doar cateva luni, Laurențiu Reghecampf va deveni tata…

- Alegeri pentru noua conducere a CSM Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins vineri ambele candidate, Andreea Chiș și Gabriela Baltag, pentru funcția de președinte al instituției, potrivit unor surse judiciare.…