Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Marius Alecu, zis Bebino, șeful Clanului Sportivilor, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, miercuri, 24 ianuarie, intr-un dosar de trafic cu cocaina, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalitații Organizate au…

- Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii primește un salariu, pe card, de 38 de mii de lei. „Este in calitate de președinte și pentru ca am promovat pre-vettingul. Este cel mai mare salariu din sistemul de justiție”, a declarat Sergiu Caraman la Cabinetul din umbra de la Jurnaltv.

- „Stabileste termen la data de 31 iulie 2024 pana la care procurorul urmeaza a rezolva cauza (...), termen pana la care nu se va putea formula o noua contestatie cu privire la durata procesului. Cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea contestatiei raman in sarcina statului. Incheierea se comunica…

- Ea a fost acuzata ca magazinul pe care il deține, in centrul orașului Pitești, vinde haine, parfumuri și pantofi sub marci renumite, dar care, in realitate erau false. In total, 15 companii celebre au fost numite in procesul in care e inculpata Lavinia Bughiu. Ea a fost condamnata la 8 luni de inchisoare.…

- Georgeta Tapangea a facut recurs in dosarul 2485 118 2023, unde a pierdut in prima instanta in fata Primariei Constanta. Astfel, pe 3 ianuarie 2024, la Curtea de Apel Constanta, a fost inregistrat apelul in dosarul 2485 118 2023 prin care Georgeta Tapangea cere anularea HCL 322 28.07.2022. Amintim ca…

- Ce pedeapsa primești daca te prinde poliția cu cateva grame de cannabis. Cum au judecat un caz magistrații Tribunalului Alba Consumul și posesia de droguri se pedepsesc in Romania, de cele mai multe ori cu o amenda penala. Intr-un dosar recent finalizat pe rolul Tribunalului Alba magistrații au optat…

- Dupa o urmarire in trafic un tanar fara permis și baut a fost prins de polițiștii doljeni. Intr-o intervenție de urgența, polițiștii din cadrul Secției nr.7 Rurala Plenița au urmarit un conducator auto pe DJ 561 D, in comuna Orodel. Tanarul de 20 de ani, din comuna Unirea, a refuzat sa opreasca la semnalul…

- Politia belgiana a descoperit aproape 700 kilograme de cocaina in partea din spate a unui camion parcat intr-o zona de odihna de pe o autostrada din apropiere de Anvers, a anuntat duminica procuratura din acest oras portuar, potrivit Agerpres.Soferul camionului, un bulgar in varsta de 46 de ani,…