- 48 de presupuși membri ai unei rețele criminale romanești, care ar fi furat sute de mii de dolari de pe carduri sociale, au fost arestați in comitatul Orange din California, au anunțat autoritațile intr-o conferința de presa. Printre cei arestați este și Florin Duduianu, unul dintre cei mai cautați…

- Zona din Romania in care gerul o sa faca prapad: șefa ANM a facut anunțulElena Mateescu, directorul ANM, a anuntat prognoza meteo actualizata și a precizat unde o sa fie cel mai frig din țara in perioada urmatoare.„Intr-adevar, ne așteptam ca in a doua parte a saptamanii viitoare sa contam pe valori…

- Rareș Bogdan a explicat in direct la Antena 3 CNN situația bugetului pentru Romania, in 2024. Acesta a susținut ca demnitarii nu vor avea creșteri salariale de 5%. „Nu va fi creștere la demnitari de 5%, in schimb va fi un buget care in condițiile date. Parerea mea e ca arata mult mai bine decat in urma…

- Rareș Bogdan a aratat ca se asteapta ca Bulgaria sa primeasca acordul de aderare in Parlamentul olandez, dupa care sa trecem in linie dreapta si, ori intr-un Consiliu extraordinar, intre Craciun si Anul Nou, 27 sau 28 decembrie, sau la inceputul anului viitor si sa existe acest vot de aderare, chiar…