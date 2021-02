Interlopii români, spaima Mexicului. Polițiștii americani au pus la bătaie un milion de dolari pentru găsirea unui infractor român Polițiștii americani ofera o recompensa de un milion de dolari pentru informații care sa duca la arestarea unui interlop roman, Florin Raducanu, dupa ce acesta l-a omorat pe Aurel Trandafir, zis și Aly Sadoveanu, considerat liderul clanului din Chitila, Ilfov. Trandafir se ascundea in SUA, dupa ce in anul 2018 autoritațile romane l-au condamnat, in lipsa, la șase ani și patru luni de inchisoare pentru talharie. Fugit din țara, Aly Sadoveanu iși continua activitatea infracționala in SUA, fara a se teme de autoritațile americane. Colegul sau de infracțiuni era, culmea, cel care i-a luat viața: Florin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

