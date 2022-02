Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 2 februarie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 27 de ani, din judetul Calarasi, pe numele caruia Curtea de Apel Constanta a emis un mandat de arestare provizoriu, in vederea predarii catre autoritatile germane, pentru savarsirea, pe teritoriul…

- Un cetatean italian si sotia sa, romanca, pe numele carora autoritatile din Italia au emis mandate de arestare au fost prinsi de catre politisti in judetul Timis, a anunțat Poliția Romana intr-un comunicat de presa. Cei doi ar avea legaturi puternice cu clanul Camorra, sunt cercetati pentru savarsirea…

- "Țeparul cu o mie de fețe", alias "procurorul DIICOT" Sorin Alin Verincianu, și-a aflat miercuri pedeapsa finala intr-un dosar in care a escrocat un pastor neoprotestant. Curtea de Apel Suceava a menținut soluția pronunțata de Judecatoria Radauți, astfel incat ...

- Curtea de Apel Timisoara a respins actiunea formulata de Colterm impotriva Administratiei Fondului pentru Mediu vizand amenda de 21 milioane de euro pentru certificatele verzi. Colterm are drept de recurs in termen de 15 zile. In luna mai a acestui an, Administratia Fondului pentru Mediu a amendat societatea…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din comuna Satu Mare, care și-a injunghiat un consatean la cateva luni dupa ce fusese eliberat de dupa gratii, unde executase pedepse grele pentru fapte de viol comise asupra unor batrane, și-a aflat luni pedeapsa finala. Curtea de Apel Suceava a menținut soluția ...

- Patru șefi de structuri de poliție sunt urmariți penal de procurori pentru abuz in serviciu in cazul intervenției eșuate a forțelor de ordine in cazul crimelor de la Onești. Informația a fost confirmata pentru Ziare.com de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau. Citește și: La inmormantarea omului…

- In cadrul unor razii intreprinse in orasul german Gutersloh si in Romania, politia a actionat impotriva unor presupusi clienti pentru preluarea unor obiecte furate, numiti si „taietori de prelate”, potrivit Die Welt. Banda a dat lovituri mai ales in locuri de parcare din zona Saxoniei inferioare si…