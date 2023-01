Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece companii, printre care OMV Petrom, dar si Romgaz, au solicitat accesul in camera de date, insa nu toate sunt in mod real interesate de achizitionarea BSOG, o parte dintre acestea vizand doar o asociere sau fiind interesate doar de datele privind rezervele din zona. Gigantul american Carlyle…

- Interesul pentru prima exploatare offshore noua de gaze din Marea Neagra - in cazul careia gigantul american Carlyle, cel mai mare administrator de active de tip private equity din lume, si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), actionari ai Black Sea OilandGAS (BSOG), urmaresc asocierea…

Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit in 2022 o cifra record de 525 de milioane de euro in 14 proiecte in Moldova. Investițiile au sprijinit securitatea energetica, modernizarea infrastructurii-cheie și intreprinderile mici și mijlocii, transmite IPN.

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) se asteapta la o pierdere record in 2022, in principal din cauza pierderilor din portofoliul detinerilor sale din Rusia si Belarus, a declarat miercuri presedintele BERD, Odile Renaud-Basso, citat de Reuters.

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a apreciat cooperarea dintre primarii orașelor Ungheni, Nisporeni și Calarași, care au semnat ieri un Acord cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor in cele trei raioane.

SA Energocom (100% detinut de statul Moldovean) anunța ca a valorificat integral in decurs de trei luni imprumutul de 300 de milioane de euro acordat de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Acesta este cel mai mare imprumut acordat de BERD țarii noastre și care a fost utilizat…

THR Marea Neagra, companie din portofoliul fostei SIF Transilvania, organizeaza in intervasul 25 - 31 ianuarie licitatii pentru vanzarea unor unitati hoteliere, cele mai multe in statiunea Eforie Nord, relateaza Profit.ro.

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a cerut guvernelor din regiunea in care opereaza sa regandeasca masurile de sprijin, avertizand ca sprijinirea firmelor "zombi" ar putea avea un efect de domino asupra afacerilor viabile, transmite Reuters.