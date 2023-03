Interesat de criteriile de franciză ale unei spălătorii auto self service? Iată tot ce trebuie să știi In ultimii ani, afacerile de tip franciza au luat o amploare uimitoare pe piața de profil din Romania. Nu vorbim despre francizele din strainatate, ci și de francizele romanești care incep sa fie din ce in ce mai numeroase de la un an la altul. Ce francize sunt cele mai profitabile in 2023? Nimeni nu poate spune cu exactitate, insa pare ca lupta se da intre cele de tip coffee shop, fast food și spalatorie auto self service. Daca ești un iubitor de mașini, iar in orașul tau nu exista inca o spalatorie auto self service, te invațam astazi cum sa fii proprietarul unei astfel de francize. Ce este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ProCredit Bank lanseaza creditul verde ProGreen Auto destinat persoanelor fizice care doresc sa achiziționeze o mașina noua, full electrica sau de tip plug-in hibrid. Noul produs face parte din oferta de credite verzi ProGreen, conceputa pentru a sprijini clienții ProCredit Bank in realizarea de investiții…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa prezinte situatia financiara reala a companiei de asigurari Euroins in conditiile in care aceasta companie detinea, in august 2022, o cota de piata de 31%, iar in prezent,…

- Abia iesit din service de la revizia de rutina, un Volvo relativ nou, de un an, a inceput sa tuseasca si sa trepideze, oprindu-se pe marginea drumului. Service-ul nu si-a asumat nicio responsabilitate, ceea ce a dus cazul in fata judecatorilor. Nici acestia nu au considerat ca reparatiile initiale…

- Schimbari pe piața muncii din Romania: Ce joburi risca sa dispara Schimbari pe piața muncii din Romania: Ce joburi risca sa dispara Exista meserii pentru care angajarile se vor diminua drastic si, usor, usor vor disparea. Vorbim de joburi precum cel de secretara, agent call center, postas, casier sau…

- Poți vinde bani pentru sume mai mari decat valoarea lor nominala. Depinde ce fel de monede sau bancnote ai acasa și ce poți expune la vanzare.Astfel de bani sunt de interes pentru colecționari, in mod deosebit. Sunt asociați cu diferite momente sau perioade din viața, definite de detaliile…

- Tot mai mulți romani sunt interesați de achiziționarea unei mașini electrice, iar Dacia Spring ramane printre cele mai populare, datorita prețului mic.Dacia Spring este unul dintre modelele care au profitat de creșterea ritmului de producție, marcand un moment important, devenind cea mai vanduta…

- ANPC a dat amenzi de peste doua milioane de lei! Romania, deși poate parea pradoxal, este o piața cu profituri substanțiale, daca vorbim de piața comercianților de jucarii, indiferent de ce produse vorbim. Dar, ca orice agent comercial, inclusiv aceștia sunt supuși legislației in vigoare, și nu puține…

- Combustibilul nu este poluant, explica Florin Calauz, autorul invenției, pentru ca are doar emisii de oxigen. In plus, hidrogenul prin ardere dezvolta o putere calorica mai mare de șase ori fața de oricare alt combustibil, crescand puterea motorului și scazand consumul. “Cu un plin al rezervorului,…