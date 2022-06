Interdicții de folosire a apei potabile în alte scopuri decât cel casnic, pe Coasta Amalfitană Și Coasta Amalfitana din Italia, frumoasa, mirifica, minunata Coasta Amalfitana este in pericol sa ramana fara apa, așa cum sunt și multe alte zone din Italia. Lipsa precipitațiilor, temperaturile crescute sunt motivele care fac ca seceta sa-și puna amprenta pe viața oamenilor. Așa ca, administrația locala din orașul Ravello, dupa ce compania de apa Ausino a spus clar ca exista, și-nca foarte curand, riscul ca intreaga zona sa ramana fara apa, da o ordonanța sindicala prin care interzice folosirea apei potabile in alte utilizari decat cele casnice, dar in care sugereaza și niște sfaturi cu grad… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

