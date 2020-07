Interdicția de export a măștilor medicale – prelungită Interdicția de export a maștilor medicale a fost prelungita pina pe 31 august curent. Guvernul a aprobat o hotarire in acest sens in cadrul ședinței de astazi, 31 iulie. Necesitatea aprobarii acestui proiect se impune in vederea ocrotirii vieții și sanatații oamenilor și asigurarii in continuare a necesitaților interne ale Republicii Moldova in maști medicale. In dependența de evoluțiaСогла Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

