Interceptările din dosarul poliţiştilor prinşi cu mită, excluse de instanţă Tribunalul Dolj a dispus excluderea interceptarilor facute de SRI in dosarul celor zece politisti din cadrul IPJ Dolj la data faptelor, deferiti justitiei pentru abuz in serviciu si luare de mita. Anchetatorii au sustinut ca inculpatii nu ar fi sanctionat mai multi soferi pentru abaterile constatate, cunoștințe ale agenților de poliție. De asemenea, unii soferi ar fi primit cate un avertisment, insa ca pietoni. In unele cazuri, agentii de politie ar fi primit diverse bunuri și bani de la soferi. Potrivit anchetatorilor, inculpatii din acest dosar sunt acuzati de luare de mita, abuz in serviciu,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

