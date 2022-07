Stiri pe aceeasi tema

- Pe canalul de YouTube al consilierului Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherascenko, a fost publicata o conversatie telefonica, in care un soldat rus se plange prietenului sau ca nu vor invinge niciodata in razboiul cu Ucraina si ca Federatia Rusa nu are armata decat la postul TV „Звезда"…

- In nota sa de sinucidere, potrivit jurnaliștilor, Medvedev il menționeaza pe Putin și cercul sau interior. Potrivit jurnalistilor , fostul presedinte al Federatiei Ruse a incercat sa se sinucida. Garda l-ar fi gasit pe Dmitri Medvedev in stare de ebrietate și cu o arma in mana. Acest lucru este menționat…

- Armata ucraineana a confirmat luni moartea unui general separatist pro-rus, dupa ce in ajun o informatie in aceasta privinta fusese difuzata de postul de televiziune public rus, informeaza Agerpres. Comandatul Corpului de armata 1 al asa-numitei „Republici Populare Donetk“, generalul-maior Roman Kutuzov,…

- Federația Rusa nu renunța la planurile sale de a ocupa tot litoralul Marii Negre a Ucrainei. Pentru a face acest lucru, rușii lanseaza atacuri cu rachete și continua sa bombardeze orașele-port Odesa, Herson și Mariupol. Acest lucru se precizeaza in rezumatul informațiilor britanice privind situația…

- Forțele armate ale țarii agresoare a Federației Ruse se confrunta cu mari probleme cu medicamentele in timpul „operațiunii militare speciale” pe care au lansat-o pe teritoriul Ucrainei. Ocupanții sunt de parere: „daca este ranit, atunci cel mai probabil va fi mort”. Dupa cum s-a dovedit, soldații armatei…

- Numarul refuzurilor de a lua parte la razboiul impotriva Ucrainei in cadrul fortelor armate ale Federatiei Ruse este in crestere. Soldatii lui Putin spun ca au fost inselati in ceea ce priveste plata promisa, transmite serviciul de informatii ucrainean. "In armata rusa continua un val de refuzuri de…

- Armata rusa a amenintat miercuri ca va lovi centre de comanda din Kiev și a acuzat Ucraina de atacuri si sabotaje pe teritoriul Rusiei, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Vedem incercari de sabotaj si atacuri ale fortelor ucrainene asupra unor tinte de pe teritoriul Federatiei Ruse. Daca astfel de…

- „Ei nu au vrut sa impartaseasca reteta de bors. Trebuia sa apartina unui singur popor, unei singure nationalitati. Ei nu puteau suporta gandul ca fiecare gospodina din lume ar putea sa o gateasca in felul ei. Despre asta este vorba. Xenofobia, fascismul, extremismul" – este comentariul Mariei Zaharova,…