Inter Milano e prima echipă calificată în finala Ligii Campionilor la fotbal Inter Milano s-a calificat in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe AC Milan cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, pe San Siro, in mansa secunda a semifinalelor. Inter, care s-a impus cu 2-0 in prima mansa, s-a calificat meritat in ultimul act, fiind net superioara rivalei in ambele manse. AC Milan a dezamagit in retur, avand un singur sut pe poarta, in prima repriza, iar in partea secunda nu a reusit sa isi creeze nicio ocazie de gol. Prima oportunitate a echipei rossonera a venit in min. 11, cand Brahim Diaz a tras destul de slab, dar Onana a fost la post. Cea mai buna ocazie… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

