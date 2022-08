IntenCity / Paul Van Dyk este electrizant

Stiri pe aceeasi tema

- Daca Zion Y Lennox reusise sa dezmoreasca publicul, pauza lunga ce a urmat pana la intrarea pe scena a trupei Clean Bandit a mai redus din intensitate. Noroc cu dorinta de distractie si cu harul fetelor de la Clean Bandit, care au stiut sa readuca voia buna in prim plan. Atmosfera frumoasa este pe gazon,…

- Daca la programul Orchestrei și Corului Operei Romane Craiova asistenta a lasat de dorit, la DJ Adrian Eftimie & Optick si mai ales la Zion Y Lennox au inceput sa apara din ce in ce mai multi doritori de distractie. Ritmurile de reggaeton au ajutat si ele, pentru ca usor-usor publicul s-a dezmortit…

- IntenCity Craiova a ajuns la ziua a doua de distractie. Cei care au dat tonul pe scena amplasata pe stadionul “Ion Oblemenco” au fost muzicienii Orchestrei și Corului Operei Romane Craiova. Din pacate asistenta a fost foarte scazuta. Programul de sambata, 27 august, de la IntenCity: DJ Adrian Eftimie…

- Vedeta serii, Luis Fonsi, dar si compatriotul sau, No Mercy au mai pierdut din asistenta, ora dovedindu-se tarzie pentru o buna parte din public. Dar cei ramasi au profitat de fiecare minut. In prima seara a festivalului IntenCity au mai urcat pe scena, in ordine, LayZee aka Mr. President, East 17,…

- 26-28 august 2022 va fi un interval care va intra in istoria festivaliera romaneasca. Bania va intra pe harta evenimentelor festivaliere occidentale. DJ Snake, Jason Derulo, Afrojack, Luis Fonsi, Clean Bandit, Paul van Dyk, duetul Zion Y Lennox sau Paris Hilton ii vor incanta pe craioveni, pe scena…

- Papuși gigant, zeci de companii de teatru stradal și sute de artiști din 20 de țari se reunesc, din 25 august 2022, la Craiova, la al doilea cel mai mare festival de papuși și arta animației din Europa. Intre 25 august și 1 septembrie, artiști independenți din toate colțurile lumii vor invada strazile…

