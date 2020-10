Inteligenta artificiala va fi folosita pentru clasificarea unor noi cratere pe Marte

Stiri pe aceeasi tema

- Un instrument inovator pe baza de inteligenta artificiala (AI) este dezvoltat de NASA pentru a fi folosit in identificarea unui grup de cratere de pe Marte care s-au format in ultimul deceniu, conform unui material publicat luni de Space.com care citeaza un comunicat al NASA. Noul algoritm, un clasificator…

- Mergem acum pe Marte, unde au fost gasite dovezi ale prezentei unor lacuri sarate subterane, cu apa in stare lichida, transmite stirileprotv.ro. Este meritul unor cercetatori italieni, care au facut anunțul acum, la doi ani dupa ce au identificat ceea ce parea un urias lac subteran la polul sudic al…

- Ramasite ale unor corpuri de apa de la suprafata lui Marte ar putea sa fie în continuare ascunse sub forma unor mici lacuri supersarate, sub calota glaciara de la polul sud al Planetei Rosii, conform unui nou studiu publicat luni de Nature Astronomy, transmite Space.com, preluat de Agerpres.Timp…

- Ramasite ale unor corpuri de apa de la suprafata lui Marte ar putea sa fie in continuare ascunse sub forma unor mici lacuri supersarate, sub calota glaciara de la polul sud al Planetei Rosii, conform unui nou studiu publicat luni de Nature Astronomy, transmite Space.com. Timp de decenii, cercetatorii…

- Joi, un asteroid va trece la o distanța foarta mica de Pamânt, dar o ciocnire este exclusa. Distanța dintre Terra și asteroid va mai mica decât cea fața de Luna sau fața de sateliții TV sau meteo, relateaza Live Science.Astronomii spun ca asteroidul denumit 2020 SW nu se va ciocni cu…

- CHIȘINAU, 5 sept - Sputnik. Intr-un articol publicat in revista Science Advances, oamenii de știința analizeaza cum a fost posibil sa apara pe suprafața satelitului Pamantul aceasta formațiune minerala asemanatoare ruginii - hematitul - relateaza RIA Novosti. In 2008, spectrometrul Moon Mineralogy…

- Un submarin robotizat ar putea explora marile de hidrocarburi de pe Titan, cel mai mare satelit al planetei Saturn, conform proiectului supus aprobarii NASA al unei misiuni care ar putea fi lansata in anii 2030, transmite joi Space.com. Cercetatorii se gandesc la un concept de misiune similara celor…

- Retelele de vai descoperite pe "Planeta Rosie" ar fi putut sa fie sculptate de catre ghetari, potrivit unui studiu publicat luni in revista Nature Geoscience, care este considerat un nou episod dintr-o saga martiana fascinanta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Dupa descoperirea in 1971 de…