Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cheltuit sume astronomice in ceea ce oficial se numeste ”lupta impotriva terorismului”, incepand cu 2001.Insa secretomania statului federal cu privire la aceste bugete practic nelimitate lasa sa se inteleaga ca acesti bani sunt doar varful icebergului. Potrivit unui raport publicat…

- Conform unor articole aparute in presa internationala, Elon Musk si-ar fi intalnit noua iubita prin intermediul unei glume pe care a facut-o pe Twitter despre inteligenta artificiala (AI). Musk si cantareata Grimes, al carui nume real este Claire Boucher, au mers impreuna la celebrul…

- Polițiștii și procurorii care lupta impotriva pedofiliei on-line vor avea in viitor un aliat puternic. Este vorba despre SWEETIE 2.0, un program de inteligența artificiala care ia chipul unui copil și atrage in discuții private posibile persoane suspectate de acte de pedofilie. In Romania ultimilor…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, care a lansat inca de la sfarsitul lunii trecute atacuri la adresa grupului Amazon al lui Jeff Bezos, cel mai bogat om de pe planeta, potrivit clasamentului Forbes, continua sa acuze cel mai mare retailer online din lume ca beneficiaza de preturi incorect de…

- Sophia, un robot umanoid inzestrat cu inteligenta artificiala, a declarat, la o conferinta organizata de ONU, ca oamenii se tem de inteligenta artificiala deoarece citesc prea multe stiri false despre acest subiect. Potrivit ei, aceasta tehnologie va usura vietile oamenilor. „Folosirea AI in industrie…

- Lupta cu ilegalitațile comise de angajații instituțiilor publice și private trece la un nou nivel. Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind avertizorii de integritate. Conceptul prevede încurajarea angajaților sa denunțe ilegalitațile comise în cadrul instituției în…

- Progresele inregistrate de Rominia in lupta anticoruptie au fost din nou puse in pericol, saracia si inegalitatea sociala raman ridicate, iar cresterea economica mare a tarii, bazata pe consum, risca sa creeze conditiile unei aterizari dure, avertizeaza miercuri Comisia Europeana, ...

- Google este o companie recunoscuta pentru proiectele inovatoare din domeniul tehnologiei, iar de aceasta data urmareste sa detecteze bolile cardiovasculare cu ajutorul invatarii automatizate, scrie The Next Web. Intr-o lucrare publicata in revista „Nature Biomedical Engineering”, filiala companiei –…