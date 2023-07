Inteligența artificială în guvernul japonez Microsoft va furniza tehnologie de inteligența artificiala guvernului japonez, dupa ce va imbunatați puterea de procesare a centrelor sale de date. Guvernul japonez va testa tehnologia dezvoltata de OpenAI, o companie achiziționata de catre Microsoft, pentru diverse sarcini, cum ar fi pregatirea proceselor-verbale și analizarea statisticilor guvernamentale. De asemenea, intenționeaza sa foloseasca aceasta tehnologie pentru a raspunde la intrebarile adresate de membrii parlamentului japonez și pentru intocmirea proceselor-verbale ale ședințelor. Aceasta reprezinta prima extindere a tehnologiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

