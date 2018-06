Stiri pe aceeasi tema

- FCSB nu doar a vandut bine in ultimii ani, dar a si investit. Multe transferuri s-au dovedit a fi profitabile in final, dar au existat si destule situatii in care Gigi Becali a iesit pe minus. El l-a facut om pe Gigi Becali! Barbatul misterios a facut DEZVALUIRI INCREDIBILE despre miliardarul…

- Raul Rusescu pare unica varianta la indemana pentru FCSB in ceea ce privește inlocuirea lui Denis Alibec, scrie gsp.ro. Abang a refuzat sa vina, Nemec va semna cu alta echipa, iar Omrani, deși negociaza cu FCSB, are inca probleme contractuale cu cei de la CFR Cluj. Citeste si Gigi Becali ii…

- Gigi Becali are de ce sE fie mandru? Latifundiarul din Pipera are trei fete de toatE frumusetea. Teodora, fiica cea mare a patronului , a fEcut recent, "senzatie" in zona Floreasca la un renumit restaurant.

- George Becali a dezvaluit un episod incredibil care l-a avut in prim plan pe Denis Alibec, starul cazut in dizgrație la FCSB. In urma unui clinci dur pe care l-a avut cu antrenorul Nicolae Dica, atacantul de 27 de ani a fost scos cu bodyguarzii de la un antrenament al FCSB-ului. Intervenția oamenilor…

- Denis Alibec nu este singurul jucator cu care Nicolae Dica este in conflict. Valerica Gaman, fundaș sosit in pauza de iarna, este la randul sau nemulțumit de tratamentul pe care il primește din partea antrenorului. Dica a avut recent un conflict și cu Gaman, dezvaluie surse GSP. Valerica s-a enervat…

- FCSB pregatește sezonul viitor cu noi transferuri, Adi Popa și Kamer Qaka fiind doriți de Gigi Becali, pe de o parte, dar iși pregatește și bugetul prin vanzarea vedetelor, pe de alta parte. Denis Alibec și Harlem Gnohere, atacanții de baza din acest sezon, sunt pe picior de plecare

- Spre deosebire de Denis Alibec, cel care a dezamagit cumplit in acest sezon, Constantin Budescu si-a facut treaba, iar Gigi Becali vrea sa-l rasplateasca pe masura. Latifundiarul din Pipera i-a propus lui „Sarmaluta” un salariu lunar in valoare de 30.000 de euro, plus dublarea sumei pe care o incaseaza…

- Marius Ianuli este, fara indoiala, unul dintre nepotii favoriti ai lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a oferit lui „Mache”, asa cum este poreclit machedonul, functia de team-manager la FCSB, dar si actiuni ale clubului. Totusi, acesta nu l-a rasplatit pe „Razboinicul Luminii” pentru bunatatea…