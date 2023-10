Înțelegerea secretă care ar putea duce România în Schengen: Nehammer este încolțit Dupa verificarea efectuata de Comisia pentru petitii (PETI), proiectul a ajuns la Parlamentul European, unde s-a votat hotararea in proportie de 526:57, conform careia veto-ul Austriei a incalcat drepturile fundamentale europene si a provocat discriminare. Se mai precizeaza in document ca ambele tari in cauza au dreptul la recompensa, deoarece in pofida indeplinirii tuturor conditiilor inca din 2011 nu li s-a permis aderarea in spatiul Schengen. Presiunea diplomatica a continuat cu veto-ul Romaniei fata de participarea a 2 ofiteri austrieci la sedintele NATO. Expertul roman in politica externa,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

