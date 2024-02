Intelegere privind comasarea alegerilor intre liderii PSD si PNL

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu și liderul PNL, Nicolae Ciuca, au ajuns la o ințelegere privind comasarea alegerilor. Astfel cei doi președinți de partide au convenit ca alegerile europarlamentare sa aiba loc in aceeași zi cu cele locale și sa se desfașoare pe 9 iunie.Anunțul ar urma sa fie facut peste…

- Liderii coaliției dezbat subiecte vitale, amanand deciziile pe termen scurt, inclusiv impozitul pe concedii medicale și comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Liderii coaliției de guvernare se pregatesc pentru o ședința cruciala, programata joi, in care vor fi dezbatute subiecte de importanța…

- O intalnire a liderilor Coaliției PSD-PNL aflate la guvernare ar urma sa aiba loc, astazi, la Vila Lac din Capitala, susțin sure politice, citate de Realitatea PLUS.Potrivit surselor citate, principalul subiect al discuțiilor ar urma sa fie legat de comasarea alegerilor. Ultima varianta de comasare…

- Intr-o emisiune transmisa sambata la Prima TV, daca PNL sustine comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale Nicolae Ciuca spune ca este favorabil oricarei decizii solutie care sa faciliteze un an complicat cu multe alegeri. Dar ideea comasarii alegerilor europarlamentare cu cele locale este…

- PNL a decis, astazi, inceperea discutiilor in coalitie pentru comasarea alegerilor, a anunțat președintele liberalilor, Nicolae Ciuca. Liberalii au votat, in sedinta Biroului Politic National, in unanimitate, pentru mandatarea conducerii partidului privind inceperea discutiilor in Coalitie pentru comasarea…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a primit mandat din partea Biroului Politic Național al PNL sa demareze oficial negocierile cu PSD pentru comasarea alegerilor.Scenariul care s-a discutat in PNL a fost cel al comasarii alegerilor locale cu alegerile europarlamentare. De partea cealalta, liderul…

- PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare…