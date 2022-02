Intel a ales oraşul est-german Magdeburg ca locaţie pentru o nouă fabrică de semiconductori în Europa – sursă Compania a declarat in septembrie ca ar putea investi pana la 95 de miliarde de dolari in Europa, in urmatorul deceniu, si ar putea anunta locatiile a doua noi fabrici europene importante de fabricare a cipurilor pana la sfarsitul anului 2021, dar nu a fost facut inca un anunt. Germania a fost in fruntea listei de locatii potentiale, guvernele locale din Penzing, din Bavaria, si Magdeburg si Dresda, din estul Germaniei, incercand sa atraga compania din SUA. Analistii au spus ca Intel ar putea astepta introducerea unei noi legislatii inainte de a decide asupra unei locatii europene. O lege europeana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

