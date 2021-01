Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce conducea autoturismul pe strada Mihai Teliman din orasul Siret, un barbat de 36 de ani din localitate a acrosat cu oglinda retrovizoare stanga un localnic de 23 de ani. Din impact a rezultat ranirea barbatului de 23 de ani, care a fost transportat cu ambulanta la spital pentru acordarea de…

- O patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus a oprit pentru control strada Calea Bucovinei din localitate autoturismul condus de un localnic de 20 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool…

- Un tanar de 21 de ani, din comuna Adancata, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei, pe raza orașului Vicovu de Sus, din direcția comuna Straja catre or. Vicovu de Sus, a acroșat cu oglinda retrovizoare dreapta pe un pieton de 33 de ani, localnic. In urma impactului a rezultat vatamarea…

- La 27.11.2020, ora 11:40, patrula planificata in serviciu din cadrul SPR9 Șcheia a observat un autoturism care se deplasa pe drumul comunal din com/sat Stroiești, acesta parcand la aproximativ 30 metri de un magazin. In urma verificarilor efectuate a rezultat faptul ca un tanar de 24 ani din Stroiești,…

- Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe DJ176, in comuna Ulma autoturismul condus de un localnic de 24 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,34 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- Echipajul din cadrul Biroului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe DN17 un autoturism care se deplasa din direcția Stroiești catre Suceava și a efectuat o manevra neregulamentara de depașire. La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 23 de ani, din sat/com. Stroiești. Intrucat acesta…

- A urcat beat la volan, a accidentat un pieton și a fugit de la locul faptei. Indiferența unui șofer din orașul Falești a luat viața unui barbat din satul Cojușna. Tragedia a avut loc in dimineața zilei de 24 octombrie.

- Ieri, 19 octombrie 2020, in jurul orei 08.30, un barbat de 73 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism pe strada Digului din oraș, l-a acroșat pe un barbat de 37 de ani, care se afla pe partea carosabila. In urma accidentului, pietonul a suferit leziuni corporale și a fost transportat…