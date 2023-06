Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment de excepție la Universitatea de Vest din Timișoara. Instituția este gazda conferinței „A scrie, a traduce”, susținuta de Mircea Cartarescu și Bruno Mazzoni. Aceasta va avea loc in Aula Magna a Universitații de Vest din Timișoara in data de 31 mai, incepand cu ora 18:00.

- Studenti din Franta, Israel, Grecia si Tarile Arabe au participat, alaturi de 13 ansambluri folclorice studentesti, la parada costumelor populare si au umplut strazile din centrul Iasului de culoare. „Asa-i viata omului", cea de a sasea editie a Festivalului Folcloric Studentesc organizat de Universitatea…

- In seria conferințelor Universitații de Vest Timișoara din cadrul proiectului „La UVT, Cultura e Capitala” a fost invitat Gabriel Liiceanu, care va susține marti, 25 aprilie, de la ora 17.00, in Aula Magna a universitații, o disertație intitulata „Ce ne facem cu specia umana. Este oare cu putința conviețuirea?”,…

- VEST. Scriitorul Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel (2006), a fost unul dintre invitații speciali ai Universitații de Vest din Timișoara in anul Capitalei Europene a Culturii. Au fost doua intalniri speciale cu publicul, premiere pentru mediul cultural local! Prima dintre aceste intalniri a avut…

- Scriitorul turc Orhan Pamuk, laureat al premiului Nobel pentru Literatura in 2006, se afla la Timisoara, pentru doua zile, timp in care a avut o intalnire cu publicul timisorean si a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Vest. Pamuk nu a dorit sa se refere la politica, dar a spus…

- In cadrul programului cultural „La UVT, Cultura este Capitala!”, Aula Magna a UVT va gazdui, in data de 3 aprilie, incepand cu ora 19:30, o intalnire cu scriitorul Orhan Pamuk, care va susține o prelegere, urmata de o dezbatere moderata de confratele sau Radu Paraschivescu, iar in ziua urmatoare, de…

- Radio Romania Muzical, unicul post romanesc dedicat muzicii culte, va putea fi ascultat la Iasi pe frecventa 95.4 FM, incepand de miercuri, 22 martie, de la ora 19:00. Pentru a sarbatori alaturi de ieseni, Radio Romania Muzical a pregatit, alaturi de principalele institutii muzicale iesene, un festival…

- Luni, 13 martie, de la ora 14 va avea loc la Galeria Mansarda a Facultații de Arte și Design din cadrul Universitații de Vest din Timișoara finisajul expoziției „43+ Stories”, eveniment care face parte din strategia “La UVT Cultura este Capitala”. Lucrarile aparțin cadrelor didactice ale acestei prestigioase…