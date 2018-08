Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu a pierdut din nou. Olaroiu n-a avut nici e o zi prea fericita. A ntrenorii romani care activeaza in prima liga din China n-au gustat din cupa victoriei azi. Guizhou Zhicheng, echipa lui Dan Petrescu, a pierdut meciul de acasa cu Henan Jianye, scor 1-2. Guizhou ține strans „lanterna roșie”,…

- Echipa de fotbal Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a fost eliminata miercuri in mod dramatic in sferturile de finala ale Cupei Chinei dupa un gol primit in minutul 90+7 al returului cu Guangzhou R&F, in timp Guizhou Hengfeng, pregatita de Dan Petrescu, a parasit competitia dupa un…

- Formațiile antrenate de Dan Petrescu și Cosmin Olaroiu au obținut doar cate un punct in etapa a 13-a din China. Dan Petrescu nu a reușit inca sa resusciteze ultima clasata din China, Guizhou Zhicheng. A remizat in deplasarea de la Guangzhou R&F, scor 1-1, fiind egalat in minutele de prelungire ale…

- Dan Petrescu, 50 de ani, a castigat titlul de campion al Ligii 1 Betano alaturi de CFR, dar a parasit trupa din Gruia pentru a-i prelua pe chinezii de la Guizhou Hengfeng, potrivit Mediafax. Asiaticii sunt pe ultimul loc in clasament, dupa 11 etape, si, daca antrenorul roman va reusi salvarea de la…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca a acceptat sa preia conducerea echipei Guizhou Zhicheng, ultima clasata in campionatul Chinei. El a precizat ca oferta chinezilor a fost una de nerefuzat si ca intelegerea este pe un an si jumatate. “Vazand CV-ul meu poate cei…

- Dan Petrescu, 50 de ani, a parasit CFR Cluj pentru un salariu uriaș, dar va putea câștiga mult mai mulți bani daca salveaza echipa Guizhou Hengfeng de la retrogradare. Asiaticii sunt pe ultimul loc în clasament, dupa 11 etape, iar daca va reusi salvarea…

- Dan Petrescu și-a reziliat contractul cu CFR Cluj! Favorit sa-i ia locul este Edi Iordanescu. Dan Petrescu (50 de ani) a negociat azi „divorțul” e CFR Cluj, echipa pe care a facut-o campioana. „Bursucul” va pleca din nou in China, de unde a fost ofertat de clubul Guizhou Hengfeng . Dan Petrescu s-a…

- Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, a obținut o noua victorie in prima liga chineza impotriva celor de la Changchun Yatai, scor 2-0. intr-un joc din etapa a 9-a. Alex Teixeira a deschis scorul in minutul 32, iar Zichang Huang a stabilit scorul final dupa pauza. Jiangsu Suning e pe locul…