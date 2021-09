Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS, Dan Barna și primarul Clujului au avut vineri o intalnire in mare secret, se pare la invitația primarului Boc. Deși foarte discreți, informația a ajuns la jurnaliștii de la Faclia de Cluj. Ulterior, Dan Barna a confirmat ca s-a vazut cu primarul Clujului, iar tema discuției…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna spune ca s-a întâlnit vineri dimineata cu primarul Clujului, Emil Boc, si ca în cadrul discutiilor a reiterat ca premierul Florin Cîtu nu mai are sustinerea acestui partid.Precizarile au fost facute în cadrul unei dezbateri, organizate…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna s-a declarat dezamagit de discuția cu președintele Klaus Iohannis, pe care a catalogat-o ca fiind “mai mult formala, chiar benigna”. Barna a susținut ca USR PLUS este deschis la negocieri, doar daca premierul Florin Cițu va fi schimbat din funcție, iar șeful statului…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș nu va fi prezent la discuțiile pe care Dan Barna le va avea marți dupa-amiaza la Cotroceni, la ora 16, pe tema crizei din coaliția de guvernare. Dacian Cioloș, care este și președintele grupului Renew Europe, are o vizita de lucru la Palatul Elysee, cu Emmanuel…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni seara, cand a anunțat ruperea coaliției de guvernare, ca a fost sunat de la Palatul Cotroceni sa fie prezent marți dupa-amiaza la o intalnire cu președintele Klaus Iohannis. Dan Barna a explicat ca planul A a fost moțiunea de cenzura impotriva lui Florin…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a fost prezent la la lansarea albumului trupei Lunatic cu piesa ”Fericiti in Romania” care cuprinde versuri precum ”Daca era Dan Barna presedinte, nu mai venea nici pandemia / Eram imuni la saracie si traiam fericiti in Romania”. Barna a declarat ca totul a fost o surpriza…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi, ca lupta pentru șefia formațiunii pe Capitala se anunța a fi “interesanta”, candidații fiind Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu (USR) și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații (PLUS). “Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi…