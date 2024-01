Stiri pe aceeasi tema

- Dialogul dintre cele doua parți a vizat analizarea problemelor cu care se confrunta sectorul transportatorilor și a soluțiilor de rezolvare la situațiile punctuale ridicate in cadrul intalnirii. In urma consultarilor, s-a convenit ca ministerele și instituțiile cu atribuții in rezolvarea aspectelor…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, s-a intalnit cu reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Cultura si Presa, Culturmedia, si a agreat un moratoriu prin care sa fie eliminate inechitatile salariele care afecteaza personalul din muzee, potrivit news.ro„Prima intalnire de anul acesta…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, s-a intalnit cu reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Cultura si Presa, Culturmedia. In cadrul acestei intrevederi a fost agreat un moratoriu prin care sa fie eliminate inechitatile salariele care afecteaza personalul din muzee. „Prima intalnire de…

- In cadrul acesteia au luat cuvantul reprezentantii conducerii celor doua Camere si ai grupurilor parlamentare. La eveniment au fost prezenti membri ai Guvernului, reprezentantii cultelor religioase din Romania, presedinti ai mai multor institutii si membri ai Corpului diplomatic. Tot cu aceasta ocazie,…

- Proiectul legii pensiilor intra la votul final in plenul Camerei Deputatilor.Proiectul se afla luni la Comisia de munca a Camerei Deputatilor, care urmeaza sa elaboreze un raport.Dupa ce comisia va vota pentru raport, proiectul legii pensiilor va intra in dezbatere si va fi supus votului si in plenul…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat joi, dupa protestele angajatilor de la Romarm, ca va avea intalnire cu reprezentantii sindicatelor din industria de aparare si ca este rezolvata aceasta problema a tichetelor de masa, a voucherelor de vacanta, a ajutoarelor sociale, a orelor suplimentare.…

- La data de 1 decembrie 2023 se sarbatorește in Romania Ziua Naționala. In acest an se vor implini 105 ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, adunare la care au luat parte nu doar satmareni ci și careieni. La Prefectura Satu Mare a avut loc azi o intalnire intre prefectul Roca, directorul de cancelarie…

- Premierul Marcel Ciolacu are programate, pentru luni la ora 12:00, consultari cu reprezentanții sindicatelor din domeniul educației, conform unui anunț oficial emis de Palatul Victoria. Aceasta intalnire face parte dintr-o serie de discuții, avand in vedere ca șeful Guvernului s-a mai intalnit cu sindicatele…