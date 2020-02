Ministrii de externe ai Chinei si Vaticanului, doua state fara relatii diplomatice de decenii din cauza unor diferende de ordin religios, s-au intalnit in premiera, a relatat sambata o publicatie oficiala chineza, preluata de AFP. Seful diplomatiei chineze, Wang Yi, si omologul sau de la Vatican, monseniorul Paul Gallagher s-au vazut vineri la Munchen, a precizat Cotidianul Poporului, organul de presa al Partidului Comunist Chinez (PCC). Orasul german gazduieste in acest momente Conferinta de Securitate. O intalnire la acest nivel diplomatic este o premiera in ultimele cel putin sase decenii,…