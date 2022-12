Joe Biden l-a primit pe Emmanuel Macron la Casa Alba cu o ceremonie care nu a mai fost folosita pana acum de președintele american la nicio alta intalnire de rang inalt de cand este in funcție. Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au fost primiți la Casa Alba de catre președintele american, cu tot fastul asociat unei vizite de stat. Focuri de arma și imnuri naționale la sosire, intalnire in fața șemineului din Biroul Oval, o conferința de presa comuna si un dineu de gala: totul a fost atent calibrat pentru a demonstra o buna ințelegere intre cele doua state. „Doua națiuni surori in apararea…