- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR) si comandant al fortelor SUA in Europa, generalul Curtis Scaparrotti, context in care a evidentiat necesitatea ca postura de descurajare si aparare a NATO pe Flancul Estic…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca intentia autoritatilor este ca Romania sa devina un hub regional in industria de aparare, astfel incat sa fie ”refunctionalizate” foarte multe dintre capacitatile acestei industrii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Militarii americani ar putea fi in permanenta prezenti in baza de la Mihail Kogalniceanu. In plus, ministrul Apararii a cerut ca unul dintre cele trei comandamente create de NATO sa fie in tara noastra. Decizia ar putea fi luata la summit-ul aliantei de la Bruxelles din iunie. Mai multi militari pe…

- Ieri, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, in cadrul intrevederii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017 Romania a cheltuit 40% din buget, potrivit Mediafax. „Suntem…

- Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii cu presedintele Lockheed Martin, discutiile s-au axat pe cooperarea in domeniul militar, avand in vedere ca Ministerul Apararii Nationale urmeaza sa dezvolte programul major de inzestrare cu Sisteme Lansatoare Multiple de Rachete cu bataie mare - HIMARS.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca, in cadrul unei intalniri de lucru prilejuite de Conferinta de la Munchen, pe teme de securitate europeana si euroatlantica, a evidentiat utilitatea organizarii Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Bucuresti, din luna…

- Mihai Fifor, la Bruxelles Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, în prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a exprimat miercuri, in cadrul intalnirii avute cu ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, interesul partii romane pentru infiintarea unui Centru national de psihologie operationala si o viitoare colaborare romano-canadiana pe acest subiect. Potrivit…