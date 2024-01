Stiri pe aceeasi tema

- Relația prințului Harry cu fratele mai mare, prințul William, ramane una destul de tensionata. Totuși, mezinul Regelui Charles vrea sa imbunatațeasca relația cu tatal sau. Impreuna cu Meghan Markle, soția lui, se vor intalni cu capul monarhiei britanice in anul 2024, potrivit unui autor regal. Prințul…

- Denisa Despa trece printr-un coșmar. La cateva zile dupa ce fostul iubit i-a spart ușa și a lovit-o, cei doi s-au intalnit in sala de judecata. Dansatoarea iși dorește ca procesul sa se incheie cat mai repede, iar barbatul sa plateasca pentru daunele create.

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a inceput, marti, prima vizita in Statele Unite dupa sase ani, dupa ce presedintele Joe Biden a declarat ca urmareste sa restabileasca o comunicare normala cu Beijingul, transmite Reuters, conform News.ro.El urmeaza sa se intalneasca, miercuri dimineata, cu Biden…

- Premierul australian Anthony Albanese și președintele chinez Xi Jinping se vor intalni la Beijing. Albanese, care a aterizat sambata la Shanghai, este primul lider australian care viziteaza China din 2016 incoace, potrivit BBC.

- O parte din jucatorii „Generației de Aur” s-a renit la un restaurant din București, iar o imagine cu legendarii fotbaliști a fost postata de Ilie Dumitrescu Gica Mihali, Ionuț Lupescu, Gica Popescu, Ilie Dumitrescu, Miodrag Belodedici, Adrian Ilie, Marius Lacatuș, Florin Prunea, Florin Raducioiu și…

- Presedintele american Joe Biden ii primeste vineri la Casa Alba pe presedintii Consiliului European Charles Michel si Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen la un summit UE-Statele Unite, care sa transmita un mesaj de unitate cu privire la Fasia Gaza si Ucraina, relateaza AFP, informeaza News.ro.Aceasta…

- In primavara acestui an, Deea și Dinu Maxer au anunțat ca au depus actele de divorț, semn ca relația lor scarțaia de ceva timp. Pe drumuri separate fiind, cei doi au au avut ocazia de a se intalni recent și chiar de a sta unul langa altul! Iata in ce context au fost vazuți!