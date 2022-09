Întâlnire cu Ana Blandiana la Biblioteca Județeană „George Bariţiu” Brasovenii sunt asteptati, marti, 20 septembrie, la Biblioteca Judeteana „George Baritiu”la o intalnire de suflet cu poeta Ana Blandiana. Biblioteca Judeteana „George Baritiu” din Brasov gazduieste intalnirea scriitoarei Ana Blandiana cu cititorii. Evenimentul va avea loc la sediul central al Bibliotecii, la Sala de lectura, de la ora 18.00. Intalnirea este organizata de Asociatia Brassoi Lapok, care a editat o selectie de versuri si eseuri. Aceasta este editata si in limba maghiara, cu prilejul implinirii a 80 de ani de viata a scriitoarei. In cadrul intalnirii scriitoarea va vorbi despre „Convertibilitatea suferintei“.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

