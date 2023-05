Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ultraconsevator al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a atacat duminica pe principalul sau contracandidat in alegerile de duminica viitoare, social-democratul Kemal Kilicdaroglu, pe care l-a numit „betiv” si „necredincios”, in cadrul celui mai mare miting din campania electorala.

- Aproximativ 1,7 milioane de oameni participa, duminica, la mitingul Istanbulul Mare, organizat de Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP) in Millet Bahcesi de la Aeroportul Ataturk, cu o saptamana inaintea alegerilor prezidentiale la care Recep Tayyip Erdogan candideaza pentru un nou mandat, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin și-a declarat susținerea pentru omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, care se confrunta luna viitoare cu alegeri prezidentiale si parlamentare dificile, salutand un lider cu „obiective ambitioase”, relateaza AFP.

- Recep Tayyip Erdogan, care sufera din cauza unui virus intestinal, a aparut joi la televiziune pentru a inaugura prin videoconferinta prima centrala nucleara a Turciei, cu trei saptamani inaintea alegerilor prezidentiale. Președintele turc i-a mulțumit lui Putin pentru contribuția Rusiei la centrala…

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan, in varsta de 69 de ani, care isi face campanie cu surle si trambite in vederea unei realegeri la 14 mai, si-a anulat miercuri angajamentele publice din cauza unui virus intestinal si a anuntat ca-si reia joi programul, "cu voia lui Allah", pentru…

- Ce ar insemna pentru economia Turciei o infrangere a lui ErdoganAlegerile prezidențiale ce se vor desfașura in Turcia in data de 14 mai vor fi esențiale pentru evoluția economiei țarii in urmatorii ani intrucat Recep Tayyip Erdogan și Kemal Kilicdaroglu sunt diferiți nu doar prin abordarea economica,…

- Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, le-a transmis locuitorilor din provincia sud-estica Adiyaman, puternic afectați de cutremurul devastator din 6 februarie, iertare pentru intarzierile in intervenția echipelor de salvare, a relatat Agenția France Presse, preluata de Agerpres.La trei saptamani…