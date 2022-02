Insula Șerpilor: Care este miza Rusiei în ocuparea unei „stânci” din Marea Neagră Trupele ruse au preluat controlul asupra Insulei Șerpilor, singura insula din Marea Neagra, dupa ce au invadat Ucraina. Insula Șerpilor este clasificata drept “stanca” in sensul Conventiei de la Montego Bay privind dreptul marilor, din cauza lipsei de surse proprii de apa potabila. De asemenea, Insula Șerpilor se afla se afla se afla la aproximativ 48 de kilometri de Valcov, cea mai apropiata așezare de pe coasta ucraineana, 297 de kilometri vest de Crimeea și 45 de kilometri de țarmurile Romaniei. Stanca in forma de X, are in unele locuri 41 de metri deasupra nivelului marii, are o lungime de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

