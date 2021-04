Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul La Soufriere din estul Caraibelor a erupt, vineri, dupa zeci de ani de inactivitate. Erupția a fost insoțita de un cutremur uriaș. Intreaga insula Saint Vincent a fost acoperita cu fum și cenușa grea, peste 16.000 de locuitori fiind nevoiți sa-și paraseasca locuințele, pentru a nu fi raniți.…

- Cenușa grea și mirosul de sulf au inceput sa acopere parți din insula Sf. Vincent din estul Caraibelor, dupa erupția vulcanului La Soufriere. Oamenii de știința avertizeaza ca ar putea urma noi erupții, iar mii de localnici sunt evacuați, relateaza USA Today, citat de Mediafax.

- Vulcanul care a erupt vineri seara langa capitala Islandei, Reykjavik, pare sa se calmeze, spun oamenii de știința, citați de BBC. Lava vulcanului Fagradalsfjall a izbucnit printr-o crapatura a scoarței...

- Mii de oameni au fost ingroziți de erupția violenta a vulcanului care s-a trezit la viața dupa opt secole. Ultima erupție a vulcanului situat la aproximativ 40 de kilometru de capitala islandeza Reykjavik a fost in anul 1240. Erupția vine dupa ce zeci de mii de cutremure au avut loc in ultimele saptamani…

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) a publicat vineri o imagine captata pe 18 februarie de misiunea Copernicus Sentinel-2 in care este vizibil vulcanul Etna, care a erupt de doua ori in mai putin de 48 de ore, expulzand lava si cenusa in atmosfera, potrivit paginii de internet a agentiei. …

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, din sudul Italiei, a erupt marti (16 februarie) seara, expulzand in atmosfera lava si cenusa. O portiune de dimensiuni reduse a conului vulcanului s-a prabusit. Erupția a adus o adevarata ploaie de pietre peste orașul Catania. Nu au fost raportate persoane ranite…