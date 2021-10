Stiri pe aceeasi tema

- Lava vulcanului Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma care a ajuns la Oceanul Atlantic a castigat teren si acopera acum peste zece hectare in ocean, a declarat joi Institutul de vulcanologie din insulele Canare (Involcan), relateaza AFP.

- Potrivit sistemului european de observare terestra Copernicus, lava vulcanului de pe insula spaniola La Palma a acoperit 258 de hectare de teren si a afectat 686 de constructii, dintre care 589 au fost distruse total. Suprafata afectata este in continua crestere, relateaza marti EFE.

- Norul generat de eruptia vulcanului din La Palma a intrat in Romania, duminica, la ora 15:00, a anuntat Ministerul Mediului. Norul de cenusa vulcanica produs de vulcanul Cumbre Vieja din Insulele Canare, traverseaza teritoriul Romaniei pana marti, ora 3:00, dupa cum reiese din hartile publicate de…

- Ochii intregii lumi sunt ațintiți spre Insula La Palma din Arhipelagul Canare de unde peste 6000 de localnici au fugit din calea lavei, in ultimele zile. Dezastrul este inimaginabil. Sute de case au fost inghițite de lava, iar oficilaii se tem ca lava ar putea declanșa o reacție chimica ce ar putea…

- Autoritațile au evacuat aproximativ 5.000 de oameni din mai multe localitați din insula La Palma din arhipelagul Canare, dupa erupția unui vulcan. Rauri de lava de 15 metri au inghițit deja 20 de case in satul El Paso și drumurile din zona, a declarat primarul Sergio Rodriguez postului de radio TVE…

- Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma, aflat sub monitorizare stricta de o saptamana din cauza activitatii seismice intense, a erupt cu violența duminica. Imaginile transmise chiar in momentul erupției sunt spectaculoase. Ultima erupție a vulcanului a avut loc in urma cu 50 de ani. In…

