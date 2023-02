Stiri pe aceeasi tema

- O agenție imobiliara ofera spre vanzare o vila interbelica in Piața Muzeului din Cluj-Napoca, la peste 1x.5 milion de euro, scrie publicația locala Cluj24.„Imobilul a fost renovat complet, dispune de geamuri termopan și pe fiecare nivel exista centrala termica proprie, cu contorizare separata pe fiecare…

- O parte din insula Galesnjak, situata in Canalul Pasman din Marea Adriatica, a fost scoasa la vanzare pentru suma de 13 milioane de euro, informeaza Reuters.Denumita de turiști „Insula Iubirii” datorita formei sale de inima, Galesnjak este una dintre cele mai faimoase insule croate.„Peste un milion…

- Supranumita și „Nestemata Munților Apuseni” pensiunea de lux din Valea Ierii, situata la 45 de km de Cluj-Napoca, este scoasa la vanzare pe suma de 4,4 milioane de euro. Lara & Mara are in dotare 25 de camere și 29 de bai, dar și restaurant cu 300 de locuri.

- Casa parinteasca a parintelui Arsenie Boca și terenul aferent, care se afla localitatea Vata de Sus din județul Hunedoara, au fost scoase la vanzare inca de la inceputul anului, pe un site de imobiliare, pentru suma de trei milioane de euro. Inițial, s-au cerut patru milioane de euro, dar acum proprietate…

- La data de 12 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Satu Mare-Biroul de Investigații Criminale, au identificat persoana care, in cursul lunii octombrie, ar fi vandut pe internet un accesoriu muzical, in schimbul unei sume de bani, obiect despre care exista suspiciunea ca ar fi contrafacut.…

- Județul Buzau este plin de cladiri monument istoric, in care au locuit oameni de vaza ai epocilor trecute, bogat decorate și pline de incarcatura istorica, dar care, din nepasare sau neputința, se prabușesc sub ochii noștri. Conacul Procopie Casota, din satul Casota, comuna Glodeanu Siliștea, este unul…

- Conducerea societații CPW Silvania Natura SRL, cu sediul in satul Albesti, comuna Albesti, strada Calea Baratilor nr. 14, camera 11, judetul Mures, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J26/1601/23 decembrie 2016 si Cod Unic de Inregistrare Fiscala nr. 23870830 ofera spre vanzare, la pretul de…