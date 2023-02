Instructaj in caz de incendiu / cutremur la Sectia Oncologie medicala.

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 62 de ani din Mocod a decedat ieri la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Acesta a fost adus la unitatea medicala in coma, cu hipotermie. Din pacate nu a mai putut fi salvat. Gerul care a cuprins județul nostru in ultimele zile face prima victima. Un barbat din Mocod a murit ieri la…

- Un barbat de 62 de ani din Mocod a decedat ieri la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Acesta a fost adus la unitatea medicala in coma, cu hipotermie. Din pacate nu a mai putut fi salvat. Gerul care a cuprins județul nostru in ultimele zile face prima victima. Un barbat din Mocod a murit ieri la…

- Nr. 30 Oradea, 03.02.2023 COMUNICAT DE PRESAPeste 400 de elevi bihoreni au fost instruiti in aceasta saptamana in domeniul situatiilor de urgenta Pompierii bihoreni continua activitatile de pregatire a elevilor in domeniul situatiilor de urgenta, la unitati de invatamant din intreg judetul. Personalul…

- In urma accidentului rutier petrecut duminica seara (08.01.2023) pe DN 17 C, in localitatea Telciu din judetul Bistrita-Nasaud, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita a fost adus un barbat in varsta de 20 de ani din judetul Suceava, in stare grava, cu politraumatism,…

- Guvernul a alocat Consiliului Județean BN 10 milioane de lei. Banii provin din sumele defalcate din TVA și vor merge pe investiții in sanatate, sport și un drum nou. Din sumele defalcate din TVA, Guvernul a imparțit bani administrațiilor din teritoriu. Consiliului Județean Bistrița-Nasaud i-a fost alocata…

- In fiecare zi de marti – 13 este marcata Ziua Informarii Preventive, derulata sub sloganul „Impreuna pentru Siguranța”. Cu aceasta ocazie, specialiști ai Inspecției de Prevenire și Serviciului Pregatire pentru Intervenție și Reziliența Comunitaților, din cadrul I.S.U. Maramureș, impreuna cu mai mulți…

- In fiecare zi de marti – 13 este marcata Ziua informarii Preventive, derulata sub sloganul „Impreuna pentru Siguranța”. Cu aceasta ocazie, specialiști ai Inspecției de Prevenire și Serviciului Pregatire pentru Intervenție și Reziliența Comunitaților, din cadrul I.S.U. Maramureș, impreuna cu mai mulți…

- „Imbraca un copil orfan de Craciun și mangaie pe cei nevoiași!” se intituleaza campania Asociației Filantropia Ortodoxa din Bistrița. Este deja al treilea an de cand in Piața Unirii nr. 9 se aduna daruri pentru cei nevoiași. Cum puteți da o mana de ajutor: Este deja o tradiție ca Asociația Filantropia…