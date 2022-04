Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din estul Ucrainei știu ca rușii sunt pe cale sa-și intensifice ofensiva in Donbas. Chiar și cainii de pe strazi par sa știe, și pot fi auziți latrand ori de cate ori se aud exploziile proiectilelor de artilerie in departare, scrie BBC . Sute de mii de oameni au fugit din Donbas in vestul Ucrainei,…

- Locuitorii din estul Ucrainei se pregatesc ca forțele ruse sa-și intensifice acțiunile militare in regiune. Mulți dintre aceștia sunt de parere ca urmatoarea faza a razboiului din est ar putea decide rezultatul acestui conflict și se așteapta sa fie și mai sangeros, potrivit BBC. Trupele ucrainene…

- „In cursul zilei, ocupantii au bombardat infrastructuri civile la Balaklia, Pesocin, Zolociv si Dergaci. In prezent, stim despre zece persoane ucise, printre care un copil, si 11 ranite”, a declarat Oleg Sinegubov pe Telegram.El nu a oferit alte detalii despre aceste „grele bombardamente” ale armatei…

- Ucraina are nevoie ca tarile NATO sa-i trimita arme ''acum'' pentru a respinge ofensiva rusa, altfel ''va fi prea tarziu'', a declarat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba la o reuniune a Aliantei desfasurata la Bruxelles, transmite AFP. ''Nu ma indoiesc ca Ucraina va avea armele necesare…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mulțumit forțelor speciale ale țarii, evidențiindu-i pe cei care "iși indeplinesc cu eroism datoria militara" in Ucraina. Intr-o cuvantare televizata, care a fost publicata și pe site-ul Kremlinului, Putin a salutat "serviciul lor impecabil in numele poporului…

- Comandantii militari rusi au primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, conform unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS. In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost atribuite.…