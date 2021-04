Stiri pe aceeasi tema

- Produsul intern brut in trimestrul IV 2020 a fost, in termeni reali, mai mare cu 5,3% 1 comparativ cu trimestrul III 2020; • Fata de acelasi trimestru din anul 2019, Produsul intern brut a inregistrat o scadere cu 1,5% pe seria bruta si de 1,7% pe seria ajustata sezonier; • Seria ajustata sezonier a…

- Produsul Intern Brut a scazut in 2020 cu 3,9% comparativ cu 2019, dupa o revenire puternica a economiei in ultimul trimestru al anului, de 5,5% fața de trimestrul anterior, conform estimarilor semnal ale Institutului Național de Statistica (INS). Datele confirma revenirea in „V” de care vorbea premierul…

- INS revizuiește in creștere, la 5,8%, avansul PIB-ului in trimestrul trei al anului trecut. La noua luni, economia Romaniei s-a contractat cu 4,5% Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in crestere usoara, la 5,8%, datele referitoare la avansul Produsului intern brut (PIB) in trimestrul…

