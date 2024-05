Scăderea inflației la 5,9% în aprilie a adus ieftiniri majore la produsele alimentare de bază Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS) in data de 14 mai, rata inflației din Romania a ajuns in luna aprilie la 5,9%. Noile cifre publicate astazi ne arata o injumatațire fața de luna iunie 2023, 10,3%, o data cu preluarea guvernarii de catre PSD. Scaderile de prețuri la anumite produse alimentare au […] The post Scaderea inflației la 5,9% in aprilie a adus ieftiniri majore la produsele alimentare de baza first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

