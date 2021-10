Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Clinic Fundeni din București a ramas, joi, fara apa calda și caldura, scrie Mediafax. Unitatea medicala a fost informata ca se fac lucrari in zona.Reprezentanții Institutului Clinic Fundeni au declarat pentru Mediafax ca au primit o comunicare informala, prin care sunt anunțați ca in zona…

- Vești proaste pentru cateva sute de locuitori din Capitala. Peste o mie de blocuri din București vor ramane fara apa calda pana vineri. Peste o mie de blocuri din Capitala raman fara apa calda Peste o mie de blocuri din București vor ramane fara apa calda pana vineri. Anunțul a fost facut de Termoenergetica,…

- Doctorii trag un semnal de alarma și avertizeaza ca apariția infecțiilor este favorizata de caldura. ”Atunci cand a fost renovat spitalul, aerul condiționat a fost montat doar in cateva zone bine circumsrise și in restul spitalului nu.Vorbim in primul rand de un spital cu profil oncologic in totalitate,…

- Valul de caldura persisa in Romania pana maine, cel putin. Pe timpul zilei maximele vor fi cuprinse intre 37 si 40 de grade Celsius, iar noaptea nu vor scadea sub 20. 33 de judete si Capitala sunt pana maine sub cod portocaliu si galben de caldura si disconfort termic, fenomene ce vor alterna cu perioade…

- Bucurestiul risca sa ramana fara apa calda si caldura ca urmare a situatiei Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), principalul producator de energie termica pentru sistemul centralizat de incalzire al Capitalei, care reclama sumele mari datorate de Termoenergetica, dar si datoriile mari pe care, la randul…

- Guvernul a gasit o soluție temporara pentru rezolvarea situației dificile a termoficarii din București. Primaria va primi de la Guvern peste jumatate de miliard de lei pentru a plati, catre Termoenergetica, subvenția restanta la energia termica.