Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la ceremonia organizata cu prilejul sarbatoririi a 100 de ani de la infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ''Cantacuzino'', a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit MApN, manifestarea,…

- In timp ce Klaus Iohannis nu abordeaza cea mai importanta tema preluata de liderii europeni, inca un șef de guvern vorbește despre pașaportul de vaccinare. Premierul portughez Antonio Costa, a carui tara asigura in prezent presedintia Consiliului UE, si-a exprimat vineri speranta ca pana in…

- Klaus Iohannis are o intalnire cu membrii coaliției de guvernare la Vila Lac, marți la ora 17. Președintele vrea sa discute cu șefii partidelor despre prioritațile legislative pe care le au in vedere pentru saptamana viitoare, cand incepe sesiunea parlamentara in noul format al Parlamentului. La intalnirea…

- Florin Cițu a purtat un tricou cu mesajul "#Impreuna invingem pandemia". Ministrul Vlad Voiculescu admite problemele: Se pare ca am evaluat greșit In urma cu o zi s-a vaccinat și președintele Klaus Iohannis, care a dat, astfel, startul celei de-a doua etape a imunizarii anti-COVID. OMS respinge…

- "Florin Citu are o activitate in care s-a profilat ca liberal, chiar daca nu era membru al partidului, mai veche. Florin Citu prezinta garantii de incredere in fata partenerilor europeni deoarece a fost implicat in toate discutiile si in toate negocierile, in fata finantatorilor internationali, in fata…

- Partidul Social Democrat susține ca premierul Florin Cițu și președintele Klaus Iohannis sunt singurii demnitari romani și printre puținii decidenți occidentali care n-au avut pana acum vreo reacție privind evenimentele din SUA. „Florin Cițu și Klaus Iohannis sunt singurii demnitari ai statului și printre…

- Bugetul pe anul 2021, campania de vaccinare anti-COVID-19, deschiderea scolilor s-au numarat printre subiectele discutate, miercuri, de presedintele Klaus Iohannis cu liderii coalitiei de guvernare, au declarat, pentru Agerpres, surse politice."A fost o discutie dupa instalarea Guvernului,…