Instituțiile europene au trimis în șomaj sute de translatori, fără indemnizaţii Instituțiile europene au trimis in șomaj sute de translatori, fara indemnizatii Sute de translatori independenti care lucrau pentru institutiile europene s-au vazut trimisi in somaj si fara indemnizatii in contextul pandemiei de COVID-19, ei denuntand o "absenta a dialogului social". Problema este "foarte importantă", a recunoscut Comisia Europeană. "Încercăm să aranjăm lucrurile în aşa fel încât volumul de muncă disponibil pentru translatori să fie restabilit cât mai rapid posibil", a asigurat purtătorul său… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

