Instituțiile culturale sunt amenințate de Guvern Guvernul amenința instituțiile culturale care au mai puțin de 50 de angajați. Teatrele din țara care au mai puțin de 50 de angajați iși vor pierde personalitatea juridica, adica vor fi unite cu alte instituții sau desființate, potrivit unei Ordonanțe de Urgența adoptate de Guvern. Decizia vine in urma deciziei lui Marcel Ciolacu de a reduce cheltuielile statului. In Romania majoritatea teatrelor independente au sub 50 de angajati, la fel și unele teatre de stat, arata Alephnews.ro. Mai mulți artisti din mediul teatral au reacționat și au facut o petiție online care se opune acestui OUG. „Va rog… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…

- Guvernul va publica, saptamana viitoare, doua ordonanțe de urgența cu o serie de modificari fiscale, anunța premierul Marcel Ciolacu. Una se refera la reducerea cheltuielilor din sistemul bugetar și cealalta, la creșterea incasarilor. Documentele vor fi aprobate, in curand, de executiv, iar masurile…

- VIDEO: Guvernul a aprobat OUG pentru plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Lista produselor vizate Ordonanța de Urgența pentru plafonarea adaosului comercial la o serie de produse alimentare de baza, a fost aprobata de Guvern, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Legat de colaborarea…

- Guvernul anunta ca premierul Marcel Ciolacu a convocat marti seara, in sistem hibrid, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, iar in sedinta a fost aprobata hotararea privind incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID-19.

- Surse europene dezvaluie ca Uniunea Europeana se pregatește sa admita Romania și Bulgaria in zona Schengen in acest an. Primele granițe care vor fi deschise vor fi cele aeriene, in luna octombrie, urmate de eliminarea controalelor la granițele terestre pana la 1 ianuarie 2024. Bulgaria ar putea obține…

- Guvernul va acorda ajutoare de urgenta populatiei din noua judete ale tarii afectate de fenomenele meteo deosebite din acest an, in limita sumei de 7 milioane de lei. Potrivit hotararii ce va fi adoptata in sedinta de astazi, vor primi ajutoare persoanele ale caror case au fost serios afectate in urma…

- Negocierile pentru incheierea grevei din educație, care a ajuns la ziua a noua, au eșuat din nou. Guvernul pe de o parte a dat o ordonanța de urgența prin care sunt implementate masuri care cresc salariile personalului din educație, dar care au fost deja considerate insuficiente de sindicat. Liderii…