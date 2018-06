Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis marti sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin procurorilor in ancheta din dosarul in care fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata in prima instanta pentru favorizarea infractorului. …

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa dezbata miercuri ultimul termen in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos, scrie agerpres.ro. La termenul trecut, judecatorii au respins cererea Alinei Bica de a fi audiata prin…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa dezbata miercuri ultimul termen in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. La termenul trecut, judecatorii au respins cererea Alinei Bica de a fi audiata prin videoconferinta in dosarul ANRP,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa dezbata miercuri ultimul termen in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. La termenul trecut, judecatorii au respins cererea Alinei Bica de a fi audiata prin videoconferinta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, in prima instanta, sentinta in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au declarat vineri ca Alina Bica nu a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica, asa cum sustine avocatul acesteia, fosta sefa a DIICOT fiind solicitant cu un carnet provizoriu care expira in ianuarie 2019.Magistratii au respins…

- Inalta Curte de Casație și Justiție ii obliga pe procurorii DNA sa dea o soluție in dosarul in care fostul șef al serviciului secret al MAI, Rareș Vaduva, este cercetat de doi ani. Judecatorii supremi au dispus, printr-o decizie luata vineri, ca procurorii DNA sa finalizeze dosarul 280/P/2016 in termen…