Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump dorește sa anuleze vizele a mii de studenti si cercetatori chinezi aflati in Statele Unite care au legaturi directe cu universitati afiliate armatei Chinei, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times.

- Administratia Donald Trump intentioneaza sa anuleze vizele a mii de studenti si cercetatori chinezi aflati in Statele Unite care au legaturi directe cu universitati afiliate armatei Chinei, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times, anunța MEDIAFAX.Este vorba de primul…

- Ungaria nu va accepta decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CIJ) ca patru solicitanti de azil blocati intr-o zona de tranzit la frontiera ungaro-sarba sa fie eliberati, a declarat marti un consilier pentru securitate al premierului ungar Viktor Orban, citat de Reuters. CIJ a examinat cazul…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a anuntat, vineri, ca este singura institutie abilitata sa ia decizii privind conformarea cu legislatia comunitara, negand practic competenta instantei constitutionale din Germania, care s-a pronuntat privind politicile Bancii Centrale Europene, anunța MEDIAFAX."Pentru…

- Documente declasificate pe 30 aprilie arata ca Peter Strzok, fost șef al Direcției de Constraspionaj din FBI , a impiedicat inchiderea anchetei privindu-l pe Michael Flynn , la inceputul lui ianuarie 2017, deși Biroul Federal nu descoperise nici o dovada sau informație impotriva lui. Ulterior, Flynn…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi ca Polonia, Ungaria si Cehia au incalcat legislatia Uniunii Europene refuzand sa primeasca cotele de refugiati alocate de UE pentru a degreva Grecia, dupa cresterea brusca a numarului de imigranti in 2015, transmite Reuters. Instanta…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi ca Polonia, Ungaria si Cehia au incalcat legislatia Uniunii Europene refuzand sa primeasca cotele de refugiati alocate de UE pentru a degreva Grecia, dupa cresterea brusca a numarului de imigranti in 2015, transmite Reuters potrivit Agerpres.…