- In urma alegerilor locale din capitala, candidatul PSRM, Ion Ceban, a caștigat doar in doua suburbii și doua sectoare. In același timp, daca e sa excludem suburbiile, atunci Ceban ar fi caștigat alegerile la limita, cu 50,78% din sufragiile exprimate. Andrei Nastase insa caștiga categoric suburbiile…

- Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Chișinau examineaza astazi, 8 iulie, ultimele sesizari cu privire la constatarea unor abateri la întocmirea proceselor-verbale privind numararea voturilor în turul doi de alegeri. Solicitat de IPN, secretarul Consiliul, Vitalie…

- Candidatul comun al Platformei Demnitate și Adevar și al Partidului Acțiune și Solidaritate, Andrei Nastase, a fost ales noul primar al capitalei. Dupa prelucrarea a 99,35% din procese verbale prelucrate a acumulat 128 669 de voturi și deocamdata are 52,58%. Chiar daca nu-s rezultatele finale, Nastase…

- Candidatul comun al Platformei Demnitate și Adevar și al Partidului Acțiune și Solidaritate, Andrei Nastase, a fost ales noul primar al capitalei. Dupa prelucrarea a 97,39% din procese verbale prelucrate a acumulat 124 532 de voturi și deocamdata are 52,08%. Chiar daca nu-s rezultatele finale, Nastase…

- La 3 iunie, in municipiul Chisinau va avea loc turul doi de scrutin. Niciunul dintre candidatii care au luptat ieri pentru functia de primar general al municipiului Chisinau nu a acumulat mai mult de 50% din sufragii.

- Comisia Electorala Centrala a facut publice procesele verbale privind turul I al alegerilor locale noi din Chișinau care s-a desfașurat la 20 mai curent. Potrivit datelor CEC, in suburbii, candidatul Platformei DA, Andrei Nastase a obținut cele mai multe voturi, fiind urmat de candidatul Partidului…

- Comisia Electoral Centrala a decis astazi ca turul II al alegerilor locale din Chișinau se va desfașura pe date de 3 iunie. De asemenea, membrii CEC au stabilit ordinea in buletinele de vot. Astfel, Ion Ceban va fi clasat pe poziția 1, iar Andrei Nastase se va afla in buletin sub numarul 2.

- Partidul Liberal Reformator din Moldova indeamna membrii și simpatizanții sai sa il susțina pe Andrei Nastase in turul II al alegerilor locale noi din Chișinau. "Este necesara o mobilizare consistenta in ziua turului doi din 3 iunie in vederea promovarii candidatului anti-oligarhic și proeuropean in…